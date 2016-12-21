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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/29/48340.html

Происшествия

Бывший начальник "Автобазы №2" за кражу нескольких миллионов получил условный срок

Бывший начальник "Автобазы №2" за кражу нескольких миллионов получил условный срок
Фото Ивана Малыгина
Октябрьский районный суд Архангельска признал бывшего начальника «Автобазы №2» (структурное подразделение ОАО «Севералмаз») Вячеслава К. виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд установил, что К. с января 2012 г. по октябрь 2014 г. оплачивал услуги фирм-однодневок, которые на самом деле не оказывались (при этом подсудимый вводил в заблуждение руководителей «Севералмаза»). Позже К. обналичивал со счетов деньги и присваивал их себе. Всего он похитил более 11 миллионов рублей.

Суд приговорил К. к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Гражданский иск ОАО «Севералмаз» о взыскании похищенной суммы удовлетворен в полном объеме. Приговор еще не вступил в законную силу.

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