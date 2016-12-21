Житель Вельска предстанет перед судом за истязание несовершеннолетней падчерицы

Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 38-летнего жителя города Вельска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

По версии следствия, с июня по сентябрь 2016 года по месту жительства в городе Вельске обвиняемый с целью наказания 16-летней дочери супруги систематически наносил той удары ремнем по ногам, причиняя несовершеннолетней физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетняя школьница рассказала об избиениях учителю, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

После принятия решения о возбуждении уголовного дела потерпевшую поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия необходимостью воспитывать девочку- подростка, которая не слушает мать, поздно приходит домой, - сообщает пресс-служба регионального следкома.