Супруги из Архангельска едва не погибли, справляя новоселье

Владельцы двухкомнатной квартиры в двухэтажном деревянном доме на ул. Катарина в Архангельске чудом не погибли и не остались без крыши над головой в результате пожара.

В новой «двушке» они прожили всего день, и всё это время усиленно отмечали новоселье. Накануне около 17 часов в квартире новосёлов произошёл пожар. Хозяйка в это время спала.

Проснувшись от запаха дыма, женщина попыталась разбудить мужа, но безуспешно. Потушить разгоревшийся в кухне пожар своими силами было уже невозможно, помещение заполнялось дымом, и женщина была вынуждена спасаться бегством.

Мужчину эвакуировали пожарные ПСЧ-4. В тяжёлом состоянии, с ожогом верхних дыхательных путей, пострадавший 1962 г.р. госпитализирован в реанимацию Первой горбольницы. Его супруга не пострадала.

Дом удалось отстоять, огнём повреждена только кухня. Предполагается, что к пожару привела неосторожность при использовании газовой плиты — об этом свидетельствуют характерные термические повреждения. Скорее всего, на огне была оставлена без присмотра посуда с пищей, пишет arh112.ru.