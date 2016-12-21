Бывший сотрудник УМВД из Вельского районе осужден за вождение в нетрезвом виде повлекшее смерть человека

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МО МВД России «Верховажский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 июля 2016 года ночью на территории Вельского района подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скоростной режим и допустил выезд транспортного средства на обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажиру- коллеге подозреваемого причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых тот скончался в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. После произошедшего он уволен из органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.