Житель Холмогорского района напал на женщину и ограбил ее

Октябрьский суд Архангельска признал 32-летнего жителя Холмогорского района Николая Базанова виновным в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью.

09.08.2016 около 5 часов утра Базанов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 42 по улице Попова в Архангельске напал на незнакомую ему женщину, нанес ей деревянной доской удар по голове, от чего она упала, а Базанов похитил ее сумку с находившимися там деньгами в сумме 6 тыс. рублей. Потерпевшей причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

С учетом тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого в ходе предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда Базанову назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.