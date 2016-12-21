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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/29/48328.html

Происшествия

В Архангельске горел цех по производству мебели

В Архангельске горел цех по производству мебели
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
29 декабря в 03:42 по адресу проспект Никольский, 15 строение 52, произошел пожар в котельной, пристроенной к цеху по производству мебели.

Пострадавших нет. В результате пожара повреждено: котельная изнутри по всей площади, стены цеха, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

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