В трех школах и детском саду Архангельска были выявлены нарушения законодательства

Прокуратурой Архангельска в ряде образовательных учреждений обнаружены нарушения законодательства об образовании.

Так, в детском саду № 162 выявлены нарушения санитарных требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

В гимназии № 24 и средних школах № 2 и № 35 выявлены нарушения санитарно – гигиенических требований к организации питания обучающихся.

По итогам проведенных проверок директору департамента образования администрации Архангельска внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании, по итогам рассмотрения которого 11 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.