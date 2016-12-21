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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48325.html

Происшествия

В трех школах и детском саду Архангельска были выявлены нарушения законодательства

В трех школах и детском саду Архангельска были выявлены нарушения законодательства
Прокуратурой Архангельска в ряде образовательных учреждений обнаружены нарушения законодательства об образовании.

Так, в детском саду № 162 выявлены нарушения санитарных требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
В гимназии № 24 и средних школах № 2 и № 35 выявлены нарушения санитарно – гигиенических требований к организации питания обучающихся.

По итогам проведенных проверок директору департамента образования администрации Архангельска внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании, по итогам рассмотрения которого 11 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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