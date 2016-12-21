В одной из школ Архангельска провели новогоднюю эвакуацию

27 декабря, конец уроков, учащиеся средней школы №34 в ожидании новогоднего представления с нетерпением досиживают свой последний урок. Вот оно, заветное время, когда еще 5 минут - все пойдут резвиться у новогодней елки с дедом Морозом и Снегурочкой.

Но что-то пошло не так - сработала пожарная сигнализация и система оповещения настойчиво потребовала всем покинуть помещение. Место условного возгорания было выбрано в столярной мастерской. По оценкам заместителя начальника «ОГПС №20» Александра Сивкова именно такие классы часто являются наиболее опасными помещениями в школе, вероятность возникновения пожара, как и пожарная загрузка, в них очень высока.

В школе была проведена плановая тренировочная эвакуация. Эвакуация проводилась с целью совершенствования знаний и практических навыков учащихся и сотрудников школы действовать в условиях ЧС.

Из здания были эвакуированы 252 учащихся и 21 педагог за 3 минуты. На ликвидации условного пожара работал дежурный расчет пожарной части №94. С поставленной задачей огнеборцы справились быстро, и условный огонь был потушен в считанные минуты. Ребята вскоре вернулись в школу и новогоднее представление состоялось, как и было запланировано.

Вспоминая трагические события в пермском клубе «Хромая лошадь», стоит отметить, что во время массового праздника эвакуация была проведена с большой задержкой, что и привело к многочисленным жертвам: сначала посетители не верили в серьезность происходящего, потом, когда на людей сверху стал капать горящий потолок, а зал быстро заполнился удушливым дымом, создалась давка и паника. Поэтому тренировки стоит проводить даже в ожидании Деда Мороза, считают пожарные и инспекторы Приморского района.

Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы в целом освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций, запланированное мероприятие проведено организованно, в установленные сроки и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - сообщает портал "Безопасность АО".