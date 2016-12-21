В Архангельске машина врезалась в столб, у водителя сотрясение мозга И в Исакогорском округе 27 декабря в 23:30 у дома 9 на улице Дрейера автомобиль «Субару» при обгоне столкнулся с «Форд Фокус». В результате столкновения «Форд» врезался в световую опору. Пострадал водитель автомобиля «Форд», у него сотрясение головного мозга и другие травмы, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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