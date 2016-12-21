В результате столкновения «Форд» врезался в световую опору. Пострадал водитель автомобиля «Форд», у него сотрясение головного мозга и другие травмы, сообщает региональная ГИБДД.
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Среда, 28 декабря, 15:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48317.html
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В Архангельске машина врезалась в столб, у водителя сотрясение мозга
И в Исакогорском округе 27 декабря в 23:30 у дома 9 на улице Дрейера автомобиль «Субару» при обгоне столкнулся с «Форд Фокус».
В результате столкновения «Форд» врезался в световую опору. Пострадал водитель автомобиля «Форд», у него сотрясение головного мозга и другие травмы, сообщает региональная ГИБДД.
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