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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48314.html

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Единовременная денежная выплата пенсионерам освобождена от налогообложения

Единовременная денежная выплата пенсионерам освобождена от налогообложения
Федеральным законом от 30.11.2016 № 400-ФЗ внесены изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

В соответствии с внесенными изменениями единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей, которую пенсионеры получат в январе 2017 года, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.Федеральный закон вступил в силу 30.11.2016.

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