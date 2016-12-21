Единовременная денежная выплата пенсионерам освобождена от налогообложения Федеральным законом от 30.11.2016 № 400-ФЗ внесены изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». В соответствии с внесенными изменениями единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей, которую пенсионеры получат в январе 2017 года, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц.Федеральный закон вступил в силу 30.11.2016. Нашли ошибку? Выделите текст,

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