Новости дня

Читатели "Двины-Информ": в массовых отравлениях "боярышником" виноваты власть и сами люди

Житель Няндомского района набросился на полицейского

Архангелогородец и его мать обвиняются в фальсификации документов

Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске

Мобильная версия 16+

Среда, 28 декабря, 12:03

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48311.html

Происшествия

Житель Няндомского района набросился на полицейского

Житель Няндомского района набросился на полицейского
Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 40-летнего жителя Няндомского района Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 3 ноября 2016 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничном марше между первым и вторым этажом здания ОМВД России «Няндомский», в ответ на законные требования старшего участкового уполномоченного полиции проследовать в служебный кабинет для проведения разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, нанес один удар головой в область лица полицейскому, от чего последний испытал сильную физическую боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня 11:28

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Читатели "Двины-Информ": в массовых отравлениях "боярышником" виноваты власть и сами людиСегодня 11:48

Светлана Заборская в составе сборной России выступит в СШАСегодня 10:48

Архангельск: отставки и назначения декабряВчера 12:22
6 комментариев

Живущие в сети. Влад ЧерножуковВчера 10:27
1 комментарий

За уклонение от призыва архангелогородцу грозит два года тюрьмыВчера 09:02

Реклама
Происшествия

Архангелогородец и его мать обвиняются в фальсификации документовСегодня 11:04

В Плесецком районе мать подбила несовершеннолетнего сына совершить налёт на магазинСегодня 10:39

В Шенкурском районер произошел пожар в жилом домеСегодня 07:40

В Ленском районе задержан злоумышленник, похитивший пилуСегодня 07:20

В Ленском районе произошел пожар в жилом домеСегодня 07:08

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Иркутской области более 70 человек умерли от отравления "боярышником". Как вы считаете, кто в этом виноват?
Результаты
Новости рубрик

Читатели "Двины-Информ": в массовых отравлениях "боярышником" виноваты власть и сами люди

В Ломоносовском дворце культуры пройдет новогоднее гуляние "Волшебная ночь"

28 декабря в Поморье похолодает

"Звездочка" поставила винты для арктических судов

В прошлом году в Поморье состоялось более 120 выставок

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

Архангельский ЦБК подарил роботов воспитанникам новодвинского Детского дома творчества

Игорь Орлов: бюджет остается социальным

Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Виталий Фортыгин возглавил "Единую Россию" в Архангельской области

Взгляд «Двины-Информ». Политические итоги-2016: Архангельское областное собрание депутатов

Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе

Архангелогородец и его мать обвиняются в фальсификации документов

В Плесецком районе мать подбила несовершеннолетнего сына совершить налёт на магазин

В Шенкурском районер произошел пожар в жилом доме

В Ленском районе задержан злоумышленник, похитивший пилу

Александр Терентьев замкнул десятку сильнейших в Красногорске

Светлана Заборская в составе сборной России выступит в США

Флорболисты «Океана» стали обладателями Кубка мэра Северодвинска

Лучник из Архангельска завоевал «серебро» в Рыбинске

Наставник казанского «Динамо» Сергей Фирсов оказался прав

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"

В Архангельском театре драмы начались Новогодние представления

В Добролюбовке откроется выставка "Пернатые гости"

В Архангельске Андрей Кончаловский представил горожанам фильм «Рай»

Скромный гений. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов награжден орденом Дружбы
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2016

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru