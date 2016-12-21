Житель Няндомского района набросился на полицейского

Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 40-летнего жителя Няндомского района Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 3 ноября 2016 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничном марше между первым и вторым этажом здания ОМВД России «Няндомский», в ответ на законные требования старшего участкового уполномоченного полиции проследовать в служебный кабинет для проведения разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, нанес один удар головой в область лица полицейскому, от чего последний испытал сильную физическую боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.