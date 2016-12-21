Архангелогородец и его мать обвиняются в фальсификации документов

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего индивидуального предпринимателя и его матери, подозреваемых в мошенничестве и подстрекательстве к даче заведомо ложных показаний.

В 2012 году подозреваемый расторгнул брак с супругой, в период которого ими приобретена двухкомнатная квартира в центре города Архангельска. В 2014-2015 г.г. он решил путем обмана получить право на долю бывшей супруги в квартире, закрепив за собой в судебном порядке право собственности на всю квартиру. Реализуя преступный умысел, он попросил мать помочь завладеть правом на недвижимое имущество.

С этой целью он сфальсифицировал доказательство по гражданскому делу – договор дарения от 2001 года, заверенный нотариусом, в соответствии с которым мать якобы передала ему в дар денежные средства для приобретения квартиры, после чего представил этот подложный договор в Октябрьский районный суд города Архангельска в обоснование своих доводов о том, что оспариваемая квартира приобретена ими не на совместные с бывшей супругой денежные средства, а исключительно на его собственные.

Таким образом, подозреваемые покушались на приобретение права на чужое имущество, однако суд поставил под сомнение подлинность представленного доказательства, так как нотариус предоставил сведения, что указанные истцом нотариальные действия не совершались, что послужило отказом в удовлетворении исковых требований подозреваемого.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Истребованы документы, назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.