В Плесецком районе мать подбила несовершеннолетнего сына совершить налёт на магазин

36-летняя жительница Плесецкого района подозревается в в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.

По версии следствия, 25 ноября этого года подозреваемая предложила своему сыну 17 лет вместе с ней и её подругой совершить налёт на магазин в посёлке Савинский. Втроём они довели задуманное дело до конца: вооружившись ножом и распределив роли, в ночное время они напали на продавца и под угрозой применения насилия похитили 17550 рублей.

Примечательно, что мать юноши уже была судима и отбывала наказание за разбойное нападение, из мест лишения свободы она освободилась в 2011 году.

Всем трём подозреваемым предъявлены обвинения в разбое, совершённом группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. В ходе следствия все подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном, - сообщает пресс-служба регионального следкома.