Информация по пострадавшим уточняется, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Среда, 28 декабря, 12:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48306.html
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В Шенкурском районер произошел пожар в жилом доме
27 декабря в 19:16 поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Горбачевская МО "Верхопаденьгское".
Информация по пострадавшим уточняется, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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