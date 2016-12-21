Как сообщает региональное управление МЧС, пострадавшх нет.
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Среда, 28 декабря, 01:16
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/28/48302.html
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В Ленском районе произошел пожар в жилом доме
Фото пресс-службы регионального УМЧС
27 декабря в 13:20 произошел пожар в жилом доме на по улице Набережная, 6 в селе Усть-Очея МО"Сафроновское".
Как сообщает региональное управление МЧС, пострадавшх нет.
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