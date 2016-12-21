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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48294.html

Происшествия

Двое пьяных архангелогородцев пытались проникнуть в квартиру знакомой

Двое пьяных архангелогородцев пытались проникнуть в квартиру знакомой
Фото Ивана Малыгина
25 декабря текущего года около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что в одну из комнат коммунальной квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Розы Люксембург, через балкон проникли двое неизвестных.

Прибывшая на место следственно-оперативно группа установила, что ранее хозяйка комнаты не пустила в квартиру двух молодых людей, пришедших к соседу, которого в тот момент не было дома. Через некоторые время женщина увидела мужчин, залезающих на её балкон. Услышав, что женщина вызвала полицию, молодые люди скрылись, но через непродолжительное время были задержаны нарядом патрульно-постовой службы полиции в одном из питейных заведений города.

Подозреваемыми оказались двое архангелогородцев 1993 и 1994 г.р., находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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