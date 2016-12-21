В Архангельске осужденный вновь осужден за ложный донос В октябре 2016 года, находясь в Областной больнице УФСИН по Архангельской области, осужденный Н., осознавая ложность сообщаемых им сведений, заявил, что начальник учреждения при исполнении должностных обязанностей причинил ему побои. Данная информация была проверена и не нашла своего подтверждения. В отношении осужденного Н. за заведомо ложный донос о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Нашли ошибку? Выделите текст,

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