В отношении осужденного Н. за заведомо ложный донос о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48290.html
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В Архангельске осужденный вновь осужден за ложный донос
В октябре 2016 года, находясь в Областной больнице УФСИН по Архангельской области, осужденный Н., осознавая ложность сообщаемых им сведений, заявил, что начальник учреждения при исполнении должностных обязанностей причинил ему побои. Данная информация была проверена и не нашла своего подтверждения.
В отношении осужденного Н. за заведомо ложный донос о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
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