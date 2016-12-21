В Ленском районе задержан злоумышленник, виновный в серии краж

В ноябре текущего года в полицию обратился житель поселка Урдома Ленского района, сообщив, что из его гаража была похищена бензопила.

Как выяснилось, неизвестный злоумышленник отжал дверь, похитил инструмент и скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленскому району подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 20-летний местный житель. Похищенный инструмент изъят.

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленник причастен как минимум к трем кражам инструментов и электрического кабеля на территории Ленского района. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.