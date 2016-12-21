В Северодвинске в ДТП пострадала беременная девушка Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области Накануне в Северодвинске в 11:50 на регулируемом перекрестке Архангельское шоссе – проспект Беломорский, молодая автоледи, управляя автомобилем «Хёндай акцент», при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с встречным автомобилем «Митсубиси аутлендер». В результате происшествия пострадала виновница ДТП, у нее стрессовое состояние и угроза прерывания беременности, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:08