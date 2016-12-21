В результате происшествия пострадала виновница ДТП, у нее стрессовое состояние и угроза прерывания беременности, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48285.html
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В Северодвинске в ДТП пострадала беременная девушка
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
Накануне в Северодвинске в 11:50 на регулируемом перекрестке Архангельское шоссе – проспект Беломорский, молодая автоледи, управляя автомобилем «Хёндай акцент», при повороте налево не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с встречным автомобилем «Митсубиси аутлендер».
В результате происшествия пострадала виновница ДТП, у нее стрессовое состояние и угроза прерывания беременности, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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