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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48284.html

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Бизнесмены из Архангельска обвиняются в уклонении от уплаты налогов

Бизнесмены из Архангельска обвиняются в уклонении от уплаты налогов
Фото Ивана Малыгина
Гендиректор, а также руководитель компании по розничной торговле напитками в специализированных магазинах обвиняются в уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в третьем квартале 2014 года руководство фирмы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость путём включения в бухгалтерскую отчётность и налоговую декларацию ложных сведений, тем самым не уплатив более 16 миллионов рублей.

Они же решили прекратить деятельность ООО и вывести имеющиеся у организации объекты недвижимости под видом продажи их подконтрольным юридическим лицам, чтобы похитить деньги из государственной казны путём незаконного возмещения НДС на сумму более 32 миллионов рублей. Задуманное не удалось довести до конца, так как их преступные действия установила налоговая в ходе камеральной проверки.

Они же решили лишить имущественных прав архангельский филиал Сбербанка России, у которого в залоге находилась недвижимое имущество фирмы. Обвиняемые заключили притворные сделки по продаже недвижимости в приближённые гендиректору организации, и в итоге удалось похитить имущественные права кредитной организации, ущерб для которой составил 95 миллионов рублей. 

Уголовное дело возбудили на основании проверки регионального управления ФСБ и налоговой инспекции Архангельска. 

После ознакомления потерпевших и сторон защиты с материалами уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу. Расследованием занимался отдел расследований особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

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