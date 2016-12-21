В Архангельске тренер ударил 8-летнего мальчика. Следственный комитет проводит проверку 24 декабря 2016 года в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» размещена публикация о том, что во время матча по мини-футболу среди детско- юношеских команд тренер ударил по ногам 8- летнего мальчика из команды соперника, причинив тому физическую боль и ушиб. Для проверки указанного факта следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 10:36