Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Вторник, 27 декабря, 11:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48278.html
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В Архангельске произошел пожар в частном жилом доме
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
26 декабря в 21:25 по адресу остров Краснофлотский улица Дружбы, дом 24 произошел пожар в 1-м подъезде на общем коридоре, на 2-этаже 2-х этажного жилого дома.
Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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