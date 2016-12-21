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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/27/48278.html

Происшествия

В Архангельске произошел пожар в частном жилом доме

В Архангельске произошел пожар в частном жилом доме
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
26 декабря в 21:25 по адресу остров Краснофлотский улица Дружбы, дом 24 произошел пожар в 1-м подъезде на общем коридоре, на 2-этаже 2-х этажного жилого дома.

Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС. 

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