Молодая жительница Мирного отправится под суд за открытие "липового" детского сада

Заместителем прокурора города Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней Татьяны Кондратенковой, обвиняемой в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что в июне 2016 г. Кондратенкова разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление об открытии частного детского сада в г. Мирном, деятельность которого фактически не организовывалась.

Обратившимся к ней троим гражданам она представилась вымышленным именем, заключила с ними договоры оказания услуг от имени несуществующей организации, однако довести преступный умысел до конца не смогла, в связи с тем, что потерпевшие отказались от предоставления услуг, заподозрив ее в мошенничестве.

Кроме того, в апреле 2016 г. Кондратенкова от имени несуществующей организации заключила с жительницей г. Мирного договор на проведение свадебного торжества, получив денежные средства в сумме 59 800, однако свои обязательства не исполнила, деньги растратила на свои нужды, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.