За уклонение от призыва архангелогородцу грозит два года тюрьмы

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении неработающего 25-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления в уклонении от призыва на военную службу.

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, у которого в 2011 году закончилась отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ в связи с окончанием учебного заведения, с 2012 года по июнь 2016 года году под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат Архангельска. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, без уважительной причины не являлся.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что осознает, что отнесся легкомысленно к необходимости пройти службу в армии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу Архангельска Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому АО.

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.