В выходные сотрудники Росгвардии дважды выезжали на задержание преступников в бары Архангельска и Северодвинска

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался посетитель бара, успевший покинуть заведение до обнаружения пропажи. 32-летнего мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции.
В ночь на понедельник «тревожная кнопка» сработала в одном из баров на ул. Воскресенской в Архангельске, где конфликт между посетителями перерос в драку. В результате 67-летней женщине были нанесены побои. Ее обидчик – мужчина 1965 года рождения – был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
прикольное название придумали ментам
Дело в том,что вневедомственная охрана теперь к ментам не относится.Скоро и форму сменит.
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