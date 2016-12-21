В выходные сотрудники Росгвардии дважды выезжали на задержание преступников в бары Архангельска и Северодвинска

24 декабря около 6 часов утра во вневедомственную охрану Росгвардии поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из баров Северодвинска. На место был направлен наряд группы задержания. К стражам порядка обратилась одна из посетительниц увеселительного заведения с заявлением о пропаже из ее сумки нескольких тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался посетитель бара, успевший покинуть заведение до обнаружения пропажи. 32-летнего мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции.

В ночь на понедельник «тревожная кнопка» сработала в одном из баров на ул. Воскресенской в Архангельске, где конфликт между посетителями перерос в драку. В результате 67-летней женщине были нанесены побои. Ее обидчик – мужчина 1965 года рождения – был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.