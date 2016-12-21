Жители Коряжмы ворвались в случайный дом и похитили телевизор Фото Ивана Малыгина Вечером 25 декабря этого года в полицию поступило сообщение от местного жителя. По словам потерпевшего, утром 25 декабря в доме по улице Набережная, после совместного распития спиртных напитков, двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него телевизор. Общая сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались нигде не работающие, ранее неоднократно судимые жители г. Коряжма. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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