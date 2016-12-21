Жители Коряжмы ворвались в случайный дом и похитили телевизор

Общая сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались нигде не работающие, ранее неоднократно судимые жители г. Коряжма. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.