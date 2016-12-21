В Поморье водитель, по вине которого погиб человек, отправится в колонию

Пассажир того же возраста сидел сзади и не был пристёгнут. В результате аварии он получил травмы, не совместимые с жизнью.
Суд учёл, что виновник ДТП ранее уже был судим и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
По приговору суда обвиняемый проведёт один год девять месяцев в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на два с половиной года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.