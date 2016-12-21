Ночью в Архангельске горело несколько автомобилей и автобусов Около 4 часов ночи произошел пожар на улице Клепача (Исакогорский округ). Там загорелась «Лада Калина», припаркованная рядом с жилым домом. Очаг пожара находился в салоне – скорее всего, у машины было выбито стекло. Автомобиль значительно поврежден.

В пятом часу утра на автобусной парковке на ул. Павла Усова вспыхнул автобус «ПАЗ» 22 маршрута. О пожаре на 01 сообщил сторож объекта. При тушении возникла сложность из-за газового оборудования автобуса: перегорел газовый редуктор, и пожар получал постоянную подпитку пропан-бутановой смеси. Также огнем оказалось повреждено лакокрасочное покрытие соседнего «ПАЗа» и легковой «Киа». Остальную технику - а рядом с горящим «Пазиком» стоял целый ряд автобусов - удалось спасти. Причиной обоих пожаров, вероятнее всего, стал поджог, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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