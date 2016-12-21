В результате чего сам же и пострадал, у него ушибы рук и мягких тканей лица, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/26/48261.html
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В Пинежском районе мужчина врезался на снегоходе в хозпостройки
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
Накануне в Пинежском районе, в 13:15 в селе Сура водитель, 1982 года рождения, управляя снегоходом «Стелс» (без государственных регистрационных знаков) в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на хозяйственные постройки.
В результате чего сам же и пострадал, у него ушибы рук и мягких тканей лица, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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