Житель Мирного выдумал болезнь для своего сына, чтобы обманом похитить деньги граждан

Заместителем прокурора города Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего Евгения Мокроусова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Установлено, что Мокроусов, имея в распоряжении электронную версию медицинских документов своей покойной супруги, с целью незаконного получения от граждан денежных средств внес в эти документы несоответствующие действительности сведения о наличии у его несовершеннолетнего сына рака крови. После этого Мокроусов разместил в социальной сети «Вконтакте» сообщение о сборе средств на лечение своего якобы больного ребенка. Кроме того, объявления с указанной информацией он разместил на административных зданиях г. Мирный, а также выступил в эфире телекомпании «Мирнинская телевизионная компания», где обратился к жителям города с просьбой о перечислении ему денежных средств.

Всего таким образом Мокроусовым было обмануто 18 граждан, которые перевели ему денежные средства в общей сумме 129 500 руб.

Решением городского суда Мокроусову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.