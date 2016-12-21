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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/26/48259.html

Происшествия

Житель Мирного выдумал болезнь для своего сына, чтобы обманом похитить деньги граждан

Житель Мирного выдумал болезнь для своего сына, чтобы обманом похитить деньги граждан
Заместителем прокурора города Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего Евгения Мокроусова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Установлено, что Мокроусов, имея в распоряжении электронную версию медицинских документов своей покойной супруги, с целью незаконного получения от граждан денежных средств внес в эти документы несоответствующие действительности сведения о наличии у его несовершеннолетнего сына рака крови. После этого Мокроусов разместил в социальной сети «Вконтакте» сообщение о сборе средств на лечение своего якобы больного ребенка. Кроме того, объявления с указанной информацией он разместил на административных зданиях г. Мирный, а также выступил в эфире телекомпании «Мирнинская телевизионная компания», где обратился к жителям города с просьбой о перечислении ему денежных средств.

Всего таким образом Мокроусовым было обмануто 18 граждан, которые перевели ему денежные средства в общей сумме 129 500 руб.

Решением городского суда Мокроусову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении он признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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