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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/26/48258.html

Происшествия

В Архангельске предъявлено обвинение Олегу Шаманину

В Архангельске предъявлено обвинение Олегу Шаманину
Следственными органами предъявлено обвинение 55–летнему Олегу Шаманину, экстрадированному из Объединенных Арабских Эмиратов, в создании и руководстве преступным сообществом, устойчивой вооруженной группой (бандой), в вымогательстве и разбое.

По версии следствия, в 2012 году криминальный авторитет Олег Шаманин создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет держало в страхе предпринимателей городов Северодвинска и Архангельска, обложив их «данью», как «в лихие 90-е». Тем, кто отказывался платить, поступали явные и завуалированные угрозы, а в дальнейшем люди лишались имущества и бизнеса. Выявление и пресечение деятельности организованного преступного сообщества осложнялось тесным контактом вымогателей с отдельными сотрудниками органов внутренних дел Северодвинска, где «закрывали» глаза на обращения «несговорчивых» предпринимателей, а также криминальным авторитетом Шаманина, вследствие чего группировка чувствовала себя безнаказанной.В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался.

Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники РУФСБ России и УМВД России по Архангельской области.Пресс-служба Следственного управления

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