В Архангельске задержан врач, пытавшийся пронести спирт осужденным

Отделом собственной безопасности Управления совместно с сотрудниками Областной больницы УФСИН по Архангельской области (г. Архангельск) был задержан врач, который пытался пронести отбывающим наказание запрещенные предметы.

В ходе реализации оперативно-значимой информации на контрольно-пропускном пункте учреждения при заходе на режимную территорию у сотрудника Д. была обнаружена емкость объемом один литр со спиртосодержащей жидкостью. Врач пояснил, что намеревался за денежное вознаграждение пронести запрещенные предметы для одного из осужденных.

В УФСИН России по Архангельской области по данному факту прошла проверка. Все материалы в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время сотрудник Д. из органов уголовно-исполнительной системы уволен по ч.1 ст.58 п. "Д" (нарушение условий контракта со стороны сотрудника) Положения о службе в органах внутренних дел РФ, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.