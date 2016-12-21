Подростки из Каргопольского района обокрали пенсионера

Жители Каргопольского района 18 и 16 лет подозреваются в краже имущества из дома пенсионера. Преступление произошло ночью 17 ноября этого года.



По версии следствия, подозреваемые проникли в частный дом пенсионера – молодые люди выбили оконную раму, после чего проникли внутрь. Наживой злоумышленников стал электрический самовар, кофеварка и картина, общий ущерб составил порядка двух тысяч рублей.

Следователи задержали подозреваемых, которые сознались в содеянном и пояснили, что они знали, что пенсионер живёт у родственников, поэтому и пошли на преступление, чтобы похитить имущество. В последующем они обменяли краденое на спиртное.

Устанавливаются обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели по делу, похищенное имущество изъято и вернётся владельцу, - пишет портал "Северная неделя".