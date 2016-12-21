В Архангельске при пожаре погибли две пожилые женщины

В квартире на верхнем этаже, где началось горение, проживала женщина 1938 г.р. Пенсионерка по состоянию здоровья уже не могла обходиться без посторонней помощи, и ее несколько раз в день навещали родственники.



Газ, спички и прочие возможные источники огня были для нее недоступны. Но все предосторожности так и не помогли уберечь старушку от пожара. Повреждения в квартире незначительны, но при этом создалось сильное задымление. Пенсионерка задохнулась в дыму. Очаг возгорания находился в районе настольной лампы. Вероятно, к возгоранию привела неисправность электрики.

82-летняя женщина погибла сегодня утром при пожаре в частном доме на ул. Зеленолугская (о. Кего). Пожар обнаружили по открытому огню. На тушении работали расчеты островной пожарной части ПЧ-99, а также городские огнеборцы. Причина пожара выясняется, - сообщает портал "Безопасность АО".