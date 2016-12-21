В Архангельской области задержаны злоумышленники, торговавшие алкоголем

В Северодвинске сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при участии представителей РУФСБ и Росалкорегулирования в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена группа лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с изготовлением и реализацией алкогольной продукции.

В ходе обысков в квартирах и гаражах подозреваемых была изъята алкогольная продукция без акцизных марок, акцизы, предположительно содержащие признаки подделки, этикетки от алкогольной продукции, пустые бутылки и крышки к ним, а также емкости из полимерного материала со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того была обнаружена и готовая к реализации алкогольная продукция. Всего из незаконного оборота было изъято около 3800 литров алкоголя.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Спиртные напитки направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический Центр УМВД России по Архангельской области. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.