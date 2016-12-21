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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/26/48250.html

Происшествия

Под Архангельском произошел пожар в частном гараже

Под Архангельском произошел пожар в частном гараже
25 декабря в 14:50 произошел пожар в частном гараже в ГСК "Волна". Пострадавших нет.

В результате пожара закопчены потолок и стены гаража, повреждён пол на 2кв.м., обгорела стена на 5кв.м, закопчен а/м "Ссан-Йонг". Пожар ликвидирован в 15:10, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.

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