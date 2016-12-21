Несколько дней не дожил до 30. При крушении самолета Ту-154 погиб бывший журналист "Поморья" Дмитрий Рунков

Сегодня рано утром в Краснодарском крае разбился военный самолет Ту-154, по некоторым данным, направлявшийся в Сирию. На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Среди погибших - журналисты Первого канала, в их числе бывший корреспондент "Поморья" Дмитрий Рунков.

Военный самолет пропал радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки.

Дмитрий Рунков несколько лет проработал на "Поморье", после чего переехал в Санкт-Петербург. Коллеги-журналисты вспоминают его как творческого и неординародного человека.

Известный архангельский тележурналист Владимир Толгский в интервью "Двине-Информ" рассказал о совместной работе с Дмитрием: "Мы с ним вместе пришли на областное ТВ в августе 2009 года. Талантливый парень. Сразу влился в работу и в коллектив. Прекрасный друг и товарищ. Материалы делал профессиональные и объективные. В 2011 году уехал в Питер, в неизвестность. Очень переживал, получится ли попасть там на работу. Устроился на ТВ100. Долго там работал, заслужил уважение коллег, стал автором своей программы. Мы с ним виделись в последний раз в мае 2012 года. Я приезжал в гости буквально на один вечер. Чувство юмора у него потрясающее. Мы все очень гордились, когда Дима попал на "Первый канал" и выходил в прямой эфир с Екатериной Андреевой в программе "Время". В последнее время общались мы с ним мало. Через коллег передавали друг другу приветы. Сегодняшнее известие повергло в шок. Очень жаль, верится с трудом в его гибель. Листаю ленты новостей в надежде, что найдут выживших и он будет в их числе. Умом понимаю, что это невозможно..."

ИА "Двина-Информ" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Рункова. Мы скорбим вместе с вами.