В Коряжме найден пропавший подросток Фото Ивана Малыгина Сегодня ночью в полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что вечером 23 декабря её 13-летний сын ушел гулять и до настоящего времени домой так и не вернулся. На поиски школьника по тревоге был поднят личный состав отдела полиции. Спустя несколько часов в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение мальчика. Семиклассник находился в квартире у своего друга. Противоправных действий в отношении него не совершалось. После беседы с полицейскими школьник был передан матери. Примечательно, что родители подростка, у которого разыскиваемый решил задержаться на ночь, не сообщили маме о его местонахождении. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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