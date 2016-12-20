В Архангельске задержана злоумышленница, ограбившая квартиру Сообщение о хищении документов и денежных средств из тамбура квартиры дома по улице Галушина в областном центре поступило в органы внутренних дел еще в июле этого года. Тогда неизвестный проник в незакрытый тамбур квартиры и похитил портмоне с документами и денежными средствами. Потерпевшая оценила ущерб в размере около 9 тысяч рублей. В ходе работы сотрудниками уголовного розыска была задержана подозреваемая в совершении преступления - нигде не работающая, ранее судимая за аналогичное криминальное деяние 34-летняя архангелогородка. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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