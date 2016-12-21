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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/24/48240.html

Происшествия

На трассе М-8 произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На трассе М-8 произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Сегодня в 10:01 на 1230-м километре трассы М-8 1230 км произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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