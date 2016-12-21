Пострадавших нет. В результате пожара обгорел угол здания площадью 2 кв.м. Пожар ликвидирован в 06:37, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Суббота, 24 декабря, 17:16
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/24/48239.html
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В Сольвычегодске произошел пожар в бесхозном доме
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
24 декабря в 06:20 по адресу город Сольвычегодск улица Советская, 8, произошел пожар в нежилом двухэтажном здании.
Пострадавших нет. В результате пожара обгорел угол здания площадью 2 кв.м. Пожар ликвидирован в 06:37, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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