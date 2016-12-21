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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/24/48237.html

Происшествия

В Архангельске джип промчался по льду Двины и погрузился на дно

В Архангельске джип промчался по льду Двины и погрузился на дно
Черный джип «Hover» выехал на лёд Северной Двины с острове Хабарка и на скорости около 80 км/час помчался по направлению к Соломбале.

Вряд ли водитель не знал о том, что между двумя островами проходит судовой ход – это известно всем, кто живет в тех краях. Да и выезд на лёд вне ледовых переправ категорически запрещен.

Тем не менее, не снижая скорости, «бортанув» попутно два пневмовездехода «караката», водитель погнал машину метрах в 20 вдоль пешеходной ледовой переправы по льду. При этом только что по судовому ходу прошел буксир и судно-заправщик. Почему водителя не остановило даже это обстоятельство, стало понятно чуть позже. Но в это время на переправе находились двое друзей-пожарных: командир отделения пожарной части №78 (микр. Экономия Маймаксанского округа Архангельска) Виктор Стефаненко и командир отделения пожарной части №69 (о. Бревенник) Андрей Милько. Прямо на их глазах в 15.42 джип приземлился (а вернее, приводнился) почти у кормы судна-заправщика «Мыс Алмазный».

Не теряя времени, пожарные схватили деревянные мосточки, которые используются для пешеходного перехода через взломанный судовой ход на переправе, и протянули их к погружающемуся под воду джипу. На месте переправы оказался и житель острова Хабарка Андрей Киселев. Добравшись ползком до машины, Андрей Милько сумел открыть дверь «Ховера» и вытащить из него одного из пассажиров. Андрей Киселев вместе с Виктором Стефаненко пробрались к машине и сумели вытащить из джипа двоих оставшихся в нем мужиков. От всех троих спасенных мужчин сильно несло алкогольным перегаром – опьянение и было, вероятно, причиной самоубийственной попытки пересечь реку по льду через взломанный судовой ход.Буквально на глазах у всех в 15.50 джип, пуская пузыри, погрузился на дно реки. В этом месте глубина достигает 18-22 метров, - сообщает портал "Безопасность Архангельской области". 

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