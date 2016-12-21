В Архангельске раскрыта кража банковской карты

В начале ноября этого года в полицию поступило сообщение от местного жителя о хищении его банковской карты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, 21-летний молодой человек.

Как установили оперативники, злоумышленник распивал спиртное в квартире пострадавшего. Воспользовавшись моментом, когда потерпевший оставил карту без присмотра, мужчина похитил ее. Так как пин-код был написан на банковской карте, злоумышленнику без труда удалось ее обналичить на сумму 6 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Во избежание подобных инцидентов сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не хранить банковскую карту с пин-кодом в одном месте. Также, не следует иметь при себе пароли от онлайн-сервисов, электронных кошельков или другие персональные данные, - сообщает пресс-служба УМВД.