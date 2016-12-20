В архангельском автобусе задержана женщина с пакетом наркотиков

Вечером 21 декабря сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД в рейсовом автобусе была задержана неработающая, ранее судимая 30-летняя архангелогородка.

В ходе личного досмотра у подозреваемой был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению ЭКЦ регионального УМВД изъятое вещество является наркотическим средством в значительном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Проводится расследование, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.