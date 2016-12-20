В Виноградовском района 8 глав сельских поселений привлечены к административной ответственности

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка в сфере обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления для граждан и иных лиц.

Установлено, что в восьми муниципальных образованиях района вопреки требованиям действующего законодательства в сети «Интернет» не размещена информация о деятельности муниципальных органов, в том числе о принятых нормативных правовых актах, закупках, а также иные необходимые к размещению сведения.

За допущенные нарушения прокурором в отношении восьми глав сельских поселений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления).

Мировым судьей судебного участка № 1 Виноградовского судебного района по результатам их рассмотрения должностные лица оштрафованы на 3 тыс. рублей каждый, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.