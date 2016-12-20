Осужденным колонии в Котласе пытались передать сим-карты, спрятав их в вафле

В отношении закононепослушных граждан составлены протоколы об административном правонарушении. По произошедшим фактам проводятся служебные проверки.
Напомним, что согласно ст.19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.