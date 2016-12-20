Осужденным колонии в Котласе пытались передать сим-карты, спрятав их в вафле Фото пресс-службы УФСИН России по Архангельской области В минувшие сутки в ИК-4 при досмотре посылки от гражданки К. на имя осужденного К. были найдены и изъяты 16 сим-карт, спрятанные ухищренным способом во флаконе с шампунем. Кроме того, сим-карту для мобильного телефона обнаружили в передаче от гражданки Г., прибывшей на краткосрочное свидание к отбывающему наказание в ИК-29 (п. Река Емца, Плесецкий район). Запрещенный предмет оказался начинкой одной из вафель. В отношении закононепослушных граждан составлены протоколы об административном правонарушении. По произошедшим фактам проводятся служебные проверки.

Напомним, что согласно ст.19.12 КоАП РФ передача либо попытка передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Нашли ошибку? Выделите текст,

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