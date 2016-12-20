В Архангельске на складах обнаружены запрещенные томаты и виноград

Прокуратурой Архангельска проведена проверка на торговых складах по адресу улица Стрелковая д.19, корпус 2.

Установлено, что по указанному адресу предпринимателями Поповым А.В. и Рустамовым И.А.о. продается фруктовая и овощная продукция, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию, а именно виноград и томаты производства Республики Турция.

Кроме того, выявлено хранение и реализация предпринимателями овощей без маркировочного ярлыка.

По итогам проверки запрещенная к ввозу продукция массой 719 кг изъята и уничтожена, на продукцию без маркировки наложен арест.

Материалы прокурорской проверки направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО и Управление Роспотребнадзора по Архангельской области для решения вопроса о привлечении предпринимателей к административной ответственности, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.