Информация по пострадавшим уточняется, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
|
Новости дня
В колонии Вельска к Новому году снимут урожай зеленого лука
Жительница Северодвинска убила знакомого за то что он оказывал ей знаки внимания
В Приморском районе горел жилой дом
Жители Архангельска напишут Всероссийский правовой диктант
|
Пятница, 23 декабря, 10:41
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/23/48209.html
|
В Приморском районе горел жилой дом
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
23 декабря в 03:06 по адресу поселок Бобровский рейд улица Двинская,18, произошел пожар в 3-х комнатной квартире на втором этаже 2-х этажного жилого дома.
Информация по пострадавшим уточняется, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
|
Главное
Где зима? В Поморье вновь пройдет мокрый снег с дождемСегодня 08:12
Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основеВчера 15:44
Архангелогородка обратилась в Роспотребнадзор из-за обсчёта в магазине на три рубляВчера 12:25
Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку Вчера 10:46
Пророчество Венички Ерофеева, или почему мрут с боярышникаПозавчера 20:36
Происшествия
Жительница Северодвинска убила знакомого за то что он оказывал ей знаки вниманияСегодня 10:01
На окраине Архангельска из-за системы «тёплый пол» сгорел коттеджСегодня 09:35
В Архангельске обнаружен подросток, хранивший дома наркотикиСегодня 09:04
В Архангельске произошел пожар в автомобилеСегодня 08:15
В Маймаксе пожарные спасли из огня супружескую пару и ребенкаВчера 16:19
Опрос
В колонии Вельска к Новому году снимут урожай зеленого лука
Жители Архангельска напишут Всероссийский правовой диктант
Где зима? В Поморье вновь пройдет мокрый снег с дождем
В праздники водителей Поморья проверят на трезвость
В новогоднюю ночь в Архангельске будут дежурить 140 сотрудников полиции и нацгвардии
Игорь Орлов: бюджет остается социальным
Банк России рекомендует гражданам проявлять осмотрительность и не сообщать никому реквизиты своих карт
Во втором чтении принят бюджет Архангельской области
Практика Поморья по централизации госзакупок признана лучшей в России
Айк Аджоглян: оставьте 30 депутатов облсобрания, но на профессиональной основе
Станет ближе к Годзишу. Николай Евменов ушел в отставку
Депутаты Архангельского облсобрания «порезали» себя
Послезавтра в Архангельске пройдет внеочередная сессия областного собрания
Губернатор Игорь Орлов высказал свое мнение о "ворах во власти"
Жительница Северодвинска убила знакомого за то что он оказывал ей знаки внимания
На окраине Архангельска из-за системы «тёплый пол» сгорел коттедж
В Архангельске обнаружен подросток, хранивший дома наркотики
Александр Румянцев возглавил рейтинг в беге на 10 000 метров накануне чемпионата России
Ветераны баскетбольного Поморья успешно выступили в Вологде
В столице Поморья пройдет спортивный праздник для детей с инвалидностью
В Северодвинске пройдут соревнования по кикбоксингу
В Архангельске пройдет джазовый концерт «Биг Джаз/Биг Бэнд»
Юные вокалисты Поморья споют в Кремле в составе Детского хора России
Более 100 билетов куплено по акции «Подари детям Новый год» в Архангельске
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru