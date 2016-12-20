На окраине Архангельска из-за системы «тёплый пол» сгорел коттедж

Повреждены стены первого и мансардного этажей по всей площади, частично — наружная стена. Другие находящиеся на участке постройки — гараж и баню — удалось отстоять. Коттедж 2015 года постройки был уже готов к заселению, но теперь новоселье, которое планировалось под Новый год, придётся отложить надолго.
Основная версия возникновения пожара — аварийный режим работы электропроводки. Коттедж был оборудован отопительной системой «тёплый пол», в которой, скорее всего, и произошёл сбой. Электропроводка воспламенилась, загорелся пол, представляющий собой «сэндвич» из дерева, утеплителя и фольги, пламя распространилось по всему зданию. Имущество застраховано, пишет arh112.ru.