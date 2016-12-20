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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/23/48207.html

Происшествия

На окраине Архангельска из-за системы «тёплый пол» сгорел коттедж

На окраине Архангельска из-за системы «тёплый пол» сгорел коттедж
Фото с сайта arh112
Около 6 часов утра на 01 поступило сообщение о пожаре в деревне Часовенская на окраине Архангельска. Пожар в двухэтажной новостройке частного дома был обнаружен соседями уже на поздней стадии развития, когда от высокой температуры лопнули стёкла, и огонь охватил всё здание целиком.

Повреждены стены первого и мансардного этажей по всей площади, частично — наружная стена. Другие находящиеся на участке постройки — гараж и баню — удалось отстоять. Коттедж 2015 года постройки был уже готов к заселению, но теперь новоселье, которое планировалось под Новый год, придётся отложить надолго.

Основная версия возникновения пожара — аварийный режим работы электропроводки. Коттедж был оборудован отопительной системой «тёплый пол», в которой, скорее всего, и произошёл сбой. Электропроводка воспламенилась, загорелся пол, представляющий собой «сэндвич» из дерева, утеплителя и фольги, пламя распространилось по всему зданию. Имущество застраховано, пишет arh112.ru.

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