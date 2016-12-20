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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2016/12/22/48199.html

Происшествия

В Маймаксе пожарные спасли из огня супружескую пару и ребенка

В Маймаксе пожарные спасли из огня супружескую пару и ребенка
Накануне в 17.48 загорелась квартира в деревянном доме в Маймаксе, в огненной ловушке оказались жильцы двух квартир. К дому №156 на улице Победы прибыли пять пожарных расчётов. Со второго этажа была эвакуирована супружеская пара при помощи лестницы.

Пожарные заметили, что на первом этаже за окном зовёт на помощь семилетний мальчик. Ребёнок закрыл входную дверь квартиры, чтобы защититься от задымления. Пожарные деблокировали двери и при помощи дыхательного аппарата вывели его на свежий воздух. 

Ликвидировать возгорание удалось только в восемь часов вечера. Очаг обнаружили в одной из квартир на первом этаже, она выгорела полностью.

Как рассказал arh112.ru инженер-эксперт областной испытательной пожарной лаборатории Дмитрий Прокудин, вероятно, причиной стал непотушенный окурок, который и повлёк тление одежды, а потом дивана и мебели.

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