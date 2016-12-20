В Маймаксе пожарные спасли из огня супружескую пару и ребенка

Пожарные заметили, что на первом этаже за окном зовёт на помощь семилетний мальчик. Ребёнок закрыл входную дверь квартиры, чтобы защититься от задымления. Пожарные деблокировали двери и при помощи дыхательного аппарата вывели его на свежий воздух.
Ликвидировать возгорание удалось только в восемь часов вечера. Очаг обнаружили в одной из квартир на первом этаже, она выгорела полностью.
Как рассказал arh112.ru инженер-эксперт областной испытательной пожарной лаборатории Дмитрий Прокудин, вероятно, причиной стал непотушенный окурок, который и повлёк тление одежды, а потом дивана и мебели.